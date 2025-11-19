Два жителя Карелии погибли в ходе СВО

Жители Суоярви Журавский Александр Леонтьевич и Олонца Яшин Владислав Русланович погибли при выполнении боевых задач в ходе СВО.
«Подслушано в Суоярви» сообщил, что в ходе боевых действий в зоне СВО 24.06.2025 г. героически погиб Журавский Александр Леонтьевич 1978 г. р.
Прощание состоится в Храме Рождества Христова 19.11.2025 г. вечером или 20.11.2025 г. Похороны 20.11.2025 г. на Новом кладбище, вынос тела в 12:00ч. Поминальный обед в кафе «Карелия» в 14: 00ч, говорится в записи сообщества.
«Подслушано в Олонце» стало известно, что 24.09.2024 года Яшин Владислав Русланович погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. Паблик сообщает, что о месте прощания и похорон будет расскажут в пятницу (21.11.2025).
Ранее в Карелии попрощались с Романом Глухоевым, 24-летний жителем Олонецкого района, погибшим при выполнении боевых задач в ходе СВО.