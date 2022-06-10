Спящий водитель протаранил столб на трассе в Карелии и попал в больницу

В Кондопожском районе в ДТП пострадал водитель, который заснул за рулем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 13 июня, в Кондопожском районе, на 512 км автодороги "Кола", произошло ДТП.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомашины Renault уснул за рулем, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору освещения.

С полученными травмами водитель госпитализирован.