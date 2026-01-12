«Спокойный, от наркоза отошёл»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого алабая из Прионежья

Активисты рассказали, как себя чувствует пёс по кличке Малыш, который едва не погиб, сидя на цепи в селе Заозерье.
Алабай по кличке Малыш, который едва не погиб, сидя на цепи в селе Заозерье Прионежского района, восстанавливается после перенесённой операции, сообщили волонтёры в группе помощи «Заозерье».
— Малыш чувствует себя хорошо, я сейчас сходила. Обнюхал, повилял хвостом, спокойный, от наркоза отошёл. Даже не лаял. В будке, похоже, пока непривычно, лёг на одеялко на улице. Очень приятный, адекватный пёс, и это после всего, что он перенёс. Конечно, он получат обезболивающее, и это тоже влияет на его настроение положительно. Единственное, он почёсывал шею лапой, где рана, и как бы морщился (рот открыл и закрыл глаза), — рассказала активист Евгения Рыбакова.
Напомним, вчера неравнодушные жители Заозерья вместе с зооволонтёрами спасли алабая, сидевшего на привязи без присмотра хозяев. Пёс мучился от боли из-за цепи, вонзившейся прямо в шею, и долго не подпускал к себе людей.
Малыш жил под старым грузовиком на территории фермы. Владелец хозяйства заявлял, что сам долго не мог снять цепь, так как, по его словам, собака была агрессивна. Однако позднее активисты, которым удалось подойти к Малышу поближе, выяснили, что он не представляет угрозы, и решили его спасти.
Теперь у животного появился новый хозяин, который уже занялся его лечением. Вчера, 12 января, пёс перенёс операцию.
В полиции рассказали, что проверят условия содержания собаки на прошлом месте.