Спонтанная «покупка» смартфона в сети обернулась для жителя Петрозаводска крупной финансовой потерей

Мужчина хотел выгодно приобрести новый телефон, в итоге остался и без девайса, и без денег.

50-летний житель Петрозаводска перевёл мошенникам 62 тысячи рублей в надежде купить новый телефон по сниженной цене, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина увидел в социальных сетях объявление о продаже смартфона последней модели и польстился выгодными условиями «ретейлера», предложившего приобрести устройство со скидкой 10 тысяч рублей.

— Затем ему направили реквизиты счёта и пояснили, что на следующий день поступит сообщение с трек-номером посылки, чтобы отслеживать товар. Гражданин перечислил нужную сумму — 62 тысячи рублей, но после этого обещанное сообщение не пришло. «Продавец» вскоре и вовсе удалил переписку. Смартфон не был доставлен, — рассказали в ведомстве.

Теперь в отношении аферистов возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.