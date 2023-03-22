Спор из-за границ обошелся жителю Карелии в 20 тысяч рублей

Мужчина обматерил соседа, не придя к консенсусу по поводу разграничения участков, сообщили в прокуратуре Карелии.
Суд в Петрозаводске удовлетворил запрос прокурора Прионежского района о взыскании компенсации морального вреда за оскорбление.
Основанием стало обращение 67-летнего жителя деревни Бесовец. В июле прошлого года мужчина поругался с соседом по поводу установления границ участков. Сосед в присутствии свидетелей обматерил истца, а тот обратился в полицию.
Мировой судья признал 39-летнего соседа виновным и назначил ему штраф — 3 тысячи рублей. Но мужчина не спешил платить его. В итоге с иском в суд обратился уже прокурор.
Петрозаводский городской суд полностью удовлетворил исковые требования и взыскал с виновного компенсацию в 20 тысяч рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание