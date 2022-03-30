Спор о хорошем человеке закончился для жителя Петрозаводском ударом ножа в шею

В Петрозаводске два приятеля во время пьянки обсуждали хорошего человека, но расхождение во мнениях закончилось для одного из оппонентов ножевым ранением, а для другого — уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники медучреждения. Они сообщили, что в больницу поступил 30-летний горожанин с колото-резаной раной шеи. По словам пациента, на улице на него напали неизвестные. Однако в дальнейшем эта версия не подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению против жизни и здоровья причастен знакомый пострадавшего — 28-летний ранее судимый местный житель.

Мужчины совместно распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошёл конфликт: петрозаводчане обсуждали общего приятеля и не смогли договориться — хороший он человек или нет.

По версии полиции, в ссоре подозреваемый начал угрожать оппоненту. Тот, испугавшись, выбежал на улицу. Тогда житель карельской столицы взял нож и догнал товарища, нанёс ему один удар и скрылся. Бригаду скорой помощи пострадавшему вызвали прохожие. Полученная им травма впоследствии была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.