Спор водителей на дороге в Карелии привел к вооруженному конфликту

Правоохранительные органы Кондопожского района Карелии возбудили уголовное дело из-за того, что в дорожном конфликте один из участников угрожал другим оружием.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
В начале марта на одной из лесных дорог Кондопожского района не смогли разъехаться два автомобиля. Никто из водителей не захотел уступить проезд. Один из пассажиров достал гладкоствольное ружьё и, направив его в сторону второго автомобиля, пригрозили начать стрельбу по колёсам.
После этого машины разъехались, но водитель и пассажир, которым угрожали оружием, обратились в полицию.
Участковый уполномоченный установил личности подозреваемых — им оказались петрозаводчане 34 и 36 лет. У одного из них было обнаружено ружье, которое он хранил, не имея специального разрешения. Оружие изъято.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание