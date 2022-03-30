Спор водителей на дороге в Карелии привел к вооруженному конфликту

Правоохранительные органы Кондопожского района Карелии возбудили уголовное дело из-за того, что в дорожном конфликте один из участников угрожал другим оружием.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

В начале марта на одной из лесных дорог Кондопожского района не смогли разъехаться два автомобиля. Никто из водителей не захотел уступить проезд. Один из пассажиров достал гладкоствольное ружьё и, направив его в сторону второго автомобиля, пригрозили начать стрельбу по колёсам.

После этого машины разъехались, но водитель и пассажир, которым угрожали оружием, обратились в полицию.

Участковый уполномоченный установил личности подозреваемых — им оказались петрозаводчане 34 и 36 лет. У одного из них было обнаружено ружье, которое он хранил, не имея специального разрешения. Оружие изъято.