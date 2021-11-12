Спортивная школа в райцентре Карелии получила 25 миллионов рублей на развитие хоккея

Кемская спортивная школа получила средства на развитие хоккея в рамках федерального проекта «Спорт — это жизнь».

Как сообщили в Минспорта республики, в рамках федерального проекта «Спорт — это жизнь» в 2021 году Кемская спортивная школа получила 25 миллионов рублей на развитие хоккея.

«Уже готова новая хоккейная коробка с бортами, устанавливаем холодильную установку с трубной системой ледового поля. В ближайшее время ожидаем поставку ледозаливочной машины», — прокомментировал расходование средств Павел Фурцев, директор спортивной школы.

Директор также отметил, что в Кеми более 150 человек занимаются хоккеем на профессиональном уровне, также есть любительские команды. Благодаря выделенным средствам жители города смогут кататься на коньках с сентября по май.