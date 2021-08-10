Спортивной школе Петрозаводска подарили теннисные столы

В рамках Национального проекта "Демография" спортивная школа №4 Петрозаводска получила новые теннисные столы.

До конца года спортшкола закупит оборудование, инвентарь и обеспечит выезды на соревнования еще на 5 млн рублей, сообщается в паблике «Спорт — норма жизни».

Пока новые теннисные столы не распакованы, в августе их установят в спортивном зале на ул. Фрунзе.

Директор спортшколы № 4 Евгений Фадеев отметил: «Те столы, которые высвободятся, передадим тренерам для использования в школьных залах. Последний раз мы обновляли такое оборудование в 2009 году. Спустя 10 лет стали участниками нацпроекта и за три года смогли купить сразу 15 новых теннисных столов».

Сегодня в спортивной школе занимается более 750 человек по трем направлениям подготовки — настольный теннис, баскетбол и волейбол. Отделение тенниса посещает около 300 ребят.

За последние три года в Спортшколе № 4 существенно обновилась база для тренировок. Помимо теннисных столов здесь приобрели новые волейбольные и баскетбольные мячи, сетки, оборудование для общефизической подготовки.

Паблик напоминает, что в этом году современное оборудование и инвентарь по нацпроекту «Демография» (федеральный проект «Спорт — норма жизни») закупят 14 спортивных школ республики. Самую крупную финансовую поддержку получила Кемская спортивная школа на развитие хоккея — 25 млн рублей. Петрозаводским спортшколам суммарно выделено порядка 60 млн рублей на обновление материально-спортивной базы.