Реклама
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
Новое
Сегодня 17:48
Элла Памфилова: "Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным"
Сегодня 16:51
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
10.08.2021 10:59

Спортивной школе Петрозаводска подарили теннисные столы

Новости. Спорт
17:20, 11 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

В рамках Национального проекта "Демография" спортивная школа №4 Петрозаводска получила новые теннисные столы.

До конца года спортшкола закупит оборудование, инвентарь и обеспечит выезды на соревнования еще на 5 млн рублей, сообщается в паблике «Спорт — норма жизни».

Пока новые теннисные столы не распакованы, в августе их установят в спортивном зале на ул. Фрунзе.

Директор спортшколы № 4 Евгений Фадеев отметил: «Те столы, которые высвободятся, передадим тренерам для использования в школьных залах. Последний раз мы обновляли такое оборудование в 2009 году. Спустя 10 лет стали участниками нацпроекта и за три года смогли купить сразу 15 новых теннисных столов».

Сегодня в спортивной школе занимается более 750 человек по трем направлениям подготовки — настольный теннис, баскетбол и волейбол. Отделение тенниса посещает около 300 ребят.

За последние три года в Спортшколе № 4 существенно обновилась база для тренировок. Помимо теннисных столов здесь приобрели новые волейбольные и баскетбольные мячи, сетки, оборудование для общефизической подготовки.

Паблик напоминает, что в этом году современное оборудование и инвентарь по нацпроекту «Демография» (федеральный проект «Спорт — норма жизни») закупят 14 спортивных школ республики. Самую крупную финансовую поддержку получила Кемская спортивная школа на развитие хоккея — 25 млн рублей. Петрозаводским спортшколам суммарно выделено порядка 60 млн рублей на обновление материально-спортивной базы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-11 17:43:55
Не подарили, а приобрели на средства налогоплательщиков.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Аналитика

Сегодня 12:22
Капитал
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы
Первый рейс карельского ретро-поезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
«РКС-Петрозаводск» готовится реконструировать водоочистные сооружения на деньги федерального кредита
10.08.2021 14:44
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
04.08.2021 17:00
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»