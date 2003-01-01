РЕКЛАМА
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44
В преддверии своего профессионального праздника арендаторы леса рассказали о задачах, которые стоят перед ними сегодня

18:20

«Вытек глаз и ранена голова»: в Повенце неизвестные жестоко избили бездомную собаку

18:00

Спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол оборудуют в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

17:30

С Билайном своего мобильного оператора теперь можно создать в моменте через онлайн селф-сервис

17:20

Дождь, порывистый ветер и до +14°С: осень в Карелии наступит 20 сентября

17:00

Юный спасатель принял участие в тушении огня в Ладожских шхерах

16:45

Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора

16:25

Новый храм в Питкярантском округе построили всего за 3 месяца

16:10

В отечественный прокат вышла американская драма «Тогда. Сейчас. Потом»

15:48

Петрозаводчанину с инвалидностью разрешили поменять планировку ванной лишь после вмешательства прокуратуры

15:30

«Внимание, розыск»: подозреваемая в краже петрозаводчанка скрывается от полиции

15:05

Фестиваль плохого кино Карелии представит 15 фильмов местных авторов

14:45

Житель Олонецкого района украл 18 якорей и спрятал их на берегу водоёма

14:25

Престижный жилой дом «Аристократ» в центре Петрозаводска скоро примет первых новоселов

14:21

В Госдуме предложили изменить график подключения отопления

14:05

Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

13:55

В России могут снизить ставки по семейной ипотеке для многодетных

13:45

В Петербурге в контейнере с бананами обнаружили полторы тонны кокаина

13:30

Мужчина погиб, вылетев из опрокинувшегося авто на севере Карелии

13:05

23-летняя жительница Кеми назвала номер полиса и осталась без денег

12:45

Сбор мазута со дна моря в прибрежной зоны Анапы и Темрюкского района завершен

12:30

На Перевалке спилят торчащую из асфальта арматуру

12:10

Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

11:50

Минпросвещения сообщило о снижении нагрузки на школьников

11:40

Карелия получит деньги на строительство онкологического центра в Петрозаводске

11:30

Злостный неплательщик алиментов из Петрозаводска объявлен в розыск

11:10

Ректора российского вуза отметили за вклад в развитие Карелии

11:00

Семь популярных радиостанций временно замолчат в Петрозаводске

10:40

Беломорчанин разгромил машину экс-возлюбленной куском бетонной плиты

10:30

Стало известно, когда снесут три аварийных дома на Кукковке в Петрозаводске

10:20

В Карелии полицейские-близнецы нашли заблудившихся грибников

10:15

Глава Рособрнадзора назвал школьную программу перегруженной сложными темами

10:00

Гости Чемпионата высоких технологий смогут погрузиться в пространство GenAI-технологий от Сбера

09:50

В Петрозаводске запускают новый спортивный проект для горожан

09:25

Администрация Питкярантского округа выплатит компенсацию ребенку за укус бездомной собаки

09:00

Путин поддержал идею официально продавать «красивые» автомобильные номера

08:30

Глава Карелии встретился с Александром Гуцаном

08:00

Пропавшего в лесу пожилого мужчину нашли возле озера Питкялампи

07:40

В Петрозаводске начали асфальтировать улицу Хейкконена

07:20

В Карелии резко подорожал бензин

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии начнется осень

06:40

Врач объяснила, можно ли запивать еду

00:10

Три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрестке в Петрозаводске

22:50

Минфин России предложил снизить ставку по семейной ипотеке

20:30

Новую стоматолическую установку приобрели для Сортавальской ЦРБ

18:30

Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

18:00

Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве

17:40

Небольшой дождь и до +15°С: какая погода ожидается в Карелии 19 сентября

17:00

Дорогу с тротуаром обустроят по желанию жителей на Древлянке

16:40

Десятки жителей Древлянки остались без света

16:10

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

16:00

В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

15:40

«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

15:15

Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

14:50

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

14:30

Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

14:18

Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

14:00

В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

13:40

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

12:31

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10
Спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол оборудуют в отдаленном микрорайоне Петрозаводска
Сегодня 17:30
Зону отдыха создадут на Птицефабрике.

фото: © Администрация Петрозаводска

В парке Удега на Птицефабрике создадут новую зону отдыха. Об этом рассказали в мэрии.

На общественной территории обустроят детскую игровую площадку (300 кв. м); установят универсальную спортивную площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол (450 кв. м), скамейки и оборудуют пешеходную дорожку.

Сейчас проект готовят для размещения на сайте госзакупок. Реализовать его планируют в ближайшее время, уточнили чиновники.

Ранее в Петрозаводске завершили благоустройство Терманского сквера в районе Сулажгорский Кирпичный Завод.

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью
В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались
