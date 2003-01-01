Спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол оборудуют в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Зону отдыха создадут на Птицефабрике.
В парке Удега на Птицефабрике создадут новую зону отдыха. Об этом рассказали в мэрии.
На общественной территории обустроят детскую игровую площадку (300 кв. м); установят универсальную спортивную площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол (450 кв. м), скамейки и оборудуют пешеходную дорожку.
Сейчас проект готовят для размещения на сайте госзакупок. Реализовать его планируют в ближайшее время, уточнили чиновники.
Ранее в Петрозаводске завершили благоустройство Терманского сквера в районе Сулажгорский Кирпичный Завод.