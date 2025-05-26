Спортивную площадку планируют обустроить в Медвежьегорске

Общественная территория в центральном районе города, которая не видела благоустройства с советских времен, может преобразиться.

Жители Медвежьегорска в ходе онлайн-голосования выбирают общественную территорию, которая будет благоустроена в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В списке три объекта, среди них — площадка возле дома 5Б по ул. М. Горького.

Сейчас на этом месте пустырь, на котором стоят заброшенные аварийные конструкции некогда существовавшей здесь детской площадки.

«Мне это место прекрасно знакомо с детства, я жил тут с 1973 до 1986 года. Помню, как играли с ребятами в том числе на „лазалке“, которая и тогда уже была не в лучшем виде, а сейчас полностью пришла в негодность. Эта территория очень нуждается в благоустройстве, и я полностью поддерживаю инициативу жителей установить здесь современную спортивную площадку, игровой детский городок», — сказал глава Медвежьегорского городского поселения Дмитрий Хлыстко.

Проект благоустройства общественной территории также поддержал депутат Совета Медвежьегорского района, президент Карельской Федерации дзюдо Владимир Крутник. Он отметил, что в городе есть хороший современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Но для того, чтобы активнее привлекать детей и молодежь к спорту, нужны спортивные площадки в шаговой доступности, во дворах.

«Чтобы и тренажеры там были, и стол для настольного тенниса, и спортивно-игровые конструкции для ребят помладше. Поэтому призываю земляков проголосовать за обустройство такой спортивной площадки на ул. М. Горького, в центральном районе. Уверен, она станет точкой притяжения и для подрастающего поколения, и для семей с детьми», — добавил Владимир Крутник.

В предыдущие годы при федеральной поддержке в Медвежьегорске уже благоустроили несколько общественных территорий, которые выбрали сами жители города. Красивым и уютным уголком города стала Аллея Героев на площади Кирова, появились детские площадки на ул. Труда, М. Горького. Сейчас идут работы по благоустройству территории на ул. К.Либкнехта. Здесь установят новые опоры освещения, сделают газон и тротуарные дорожки, поставят скамейки, урны, оборудуют подсветку для фигуры «Медведь».

«Всё это стало возможным благодаря вашим голосам, дорогие земляки. Город меняется для вас и с вашим участием. Поэтому не оставайтесь в стороне, примите участие в голосовании!» — обратился к горожанам Дмитрий Хлыстко.

Добавим, что, кроме спортивной площадки, в списке для голосования также Сквер памяти героев на ул. Советской и территория возле дома 27 по ул. Артемьева, где предлагается установить детскую площадку. Сделать свой выбор можно до 12 июня. Чтобы проголосовать необходимо зайти на Госуслуги https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрать свой регион и населенный пункт, а затем отметить один из объектов.