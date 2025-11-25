Спортивную школу в Лахденпохье удалось отстоять

Стали известны результаты независимой экспертизы здания спортивной школы в Приладожье.
Сегодня итоги экспертизы здания спортивной школы в Лахденпохье обсудили члены рабочей группы. Напомним, о его закрытии ранее сообщили местные чиновники. По их словам здание аварийное. Местные жители выступили против, они обратились к президенту страны. В итоге на место выезжали чиновники из Минобразования, они заявили, что проведут третью независимую экспертизу, что и было сделано.
— Согласно ГОСТ 31937-2024, общее техническое состояние здания оценено как ограниченно-работоспособное, — говорится в заключении экспертизы.
Все выявленные дефекты необходимо устранить. Для обеспечения безопасности требуется проведение регулярных проверок и профилактических мероприятий. Это позволит значительно продлить срок службы конструкций, сообщили в официальном паблике Лахденпохского района в ВК.
В итоге члены рабочей группы сообщили, что откроют для тренировок первый этаж здания. Вход на второй этаж будет ограничен до проведения необходимых работ.
Чиновники говорят, что необходим капитальный ремонт. В ближайшее время они направят заявку в Министерство образования и спорта Карелии на выделение денег для разработки проектно-сметной документации.
Ранее родители юных спортсменов в Лахденпохье обратились за помощью к президенту страны. Они просили спасти школу, в которой уже два месяца не ведутся занятия. Более 100 детей, говорили родители, могут лишиться своего любимого вида спорта.