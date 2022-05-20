Спортивный арбитр из Петрозаводска прошел курсы УЕФА

Футбольный судья из столицы Карелии Рустам Мухтаров успешно прошел курсы УЕФА в Швейцарии.

С 10 по 17 мая в Швейцарии прошли курсы УЕФА (семинар CORE) для спортивных судей. Россию представляли три арбитра, которые были выбраны Российским футбольным союзом. В числе участников был арбитр из Петрозаводска Рустам Мухтаров. Об этом информирует паблик «Спорт — норма жизни Карелия».

Арбитры из Бельгии, Италии, Португалии, Хорватии, Израиля, Северной Ирландии, Уругвая и России проходили тестирования по физической подготовке, а также участвовали в тренировках на футбольных полях и лекциях.

Преподавателями на сборах были знаменитые арбитры — Милорад Мажич, Никола Рицоли, Виктор Кашшаи. Одну из лекций читал арбитр ФИФА швейцарец Сандро Шерер.

Сразу после возвращения в Россию Рустам Мухтаров был назначен судьей на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» (центральный матч тура).

Рустам Мухтаров прошел обучение Центра подготовки арбитров Федерации футбола Карелии (проект РФС), а сейчас возглавляет этот Центр. Рустам — один из двух спортивных арбитров Карелии, кто работает на матчах Российской премьер-лиги. Еще один наш спортивный судья — Артур Федоров.