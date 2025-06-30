Спортивный фестиваль в Питкяранте стал лучшим на всероссийском конкурсе «Ты в игре»

В Москве подвели итоги пятого всероссийского фестиваля «Ты в игре».

Всего на конкурс было подано 5582 проекта в семи номинациях. До финала дошли 34, в том числе проект из Карелии — событийный фестиваль ZAVODD FEST ко Дню рождения Питкярантского целлюлозного завода.

Накануне, 1 июля, были объявлены победители конкурса. Карельский проект стал лучшим в номинации «Корпоративный спорт».

Напомним, в рамках фестиваля проводится атлетический забег, в котором принимают участие сотрудники завода со своими семьями. В этом году он прошел в пятый раз. И, по словам организаторов, он вырос от корпоратива до городского события. Камерное мероприятие превратилось в городской праздник, на который едут со всей России.

Питкярантский забег — это 4 дистанции от детской в 500 метров до пятикилометровой. Важно пробежать. На финише каждый — и первый, и последний участник — получает медаль. Забег — это ещё знакомство с заводом. Каждое соревнование посвящено той или иной технологической цепочке или процессу.

«Это действительно проект, которым можно гордиться! Проект, который меняет жизнь в отдельно взятом городе России, делая спорт спортивным, а физическую культуру — культурной. Проект, который меняет отношение людей к городу, в котором они живут. Меняет отношение бизнеса и ведет к переоценке ценностей и взаимосвязи экономических показателей со здоровым и уверенным в себе коллективом. Это проект, который делают люди для самих себя — ни больше ни меньше — и это его основная ценность!» — написали организаторы в паблике проекта.

Фестиваль уже отмечали на всероссийских конкурсах. Так, в 2023 году питкярантский забег был победителем, а также обладателем специального приза жюри региональной премии «Серебряный лучник» — Северо-Запад в номинации «Корпоративные коммуникации». Также он попал в ТОП-3 лучших мероприятий России в области событийного туризма.