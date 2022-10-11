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Спортивный сезон откроют в Петрозаводске на фестивале «Зимние фонтаны»

Новости. Спорт
16:30, 18 Ноября 2022
фото: паблик «Администрация Петрозаводского городского округа»

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Администрация города приглашает любителей лыжного спорта и здорового образа жизни на традиционные зимние мероприятия.

Опубликована программа традиционного сезонного фестиваля «Зимние фонтаны» в Петрозаводске. Фестиваль начнется в воскресенье 4 декабря и продлится до 26 марта. Подведение итогов сезона и розыгрыш призов состоятся 2 апреля.

Регистрация участников стартует 28 ноября, за неделю до начала «Зимних фонтанов», и будет проходить в начале трассы в рабочее время. Зарегистрироваться можно будет и 4 декабря.

Большой фестивальный календарь насчитывает 30 мероприятий: празднование Нового года, Дня снега и Масленицы, мероприятия фестиваля KareliaSkiFest. Новый сезон откроют вне зависимости от того, будет ли снег. Если снежный покров не установится, горожане выйдут на пешие прогулки. Ограничение, связанное с погодой, определено только для температуры воздуха – не ниже 22 ֯С. Для участников фестиваля будет работать пункт проката лыжного инвентаря, точки питания.

В этом году фестиваль пройдет на территории Петрозаводска уже в 32-й раз. Символом «Зимних фонтанов» в этом году стал ежик, его изображение украсит логотип праздника и сувенирную продукцию.

За справкой можно обратиться в дирекцию спорта Петрозаводска по телефону 77-99-60.

 

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