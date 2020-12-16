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Спорткомплекс "Луми" в Петрозаводске оборудовали на 15 млн рублей

Новости. Общество
08:05, 17 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В спорткомплексе "Луми" появилось оборудование для подготовки льда, ледозаливочная машина и новые хоккейные ворота.

Спортивному комплексу "Луми" 17 декабря исполняется шесть лет.

В преддверии этого события арену посетила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Руководитель "Дирекции спортивных сооружений" Василий Филин продемонстрировал мэру новое оборудование.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в рамках федеральной субсидии для СК "Луми" в текущем году приобрели технологическое оборудование для подготовки льда, ледозаливочную машину, подрезную машину для льда, станок для заточки ножей льдозаливочной машины, новые хоккейные ворота. В ближайшие дни будет доставлено и смонтировано новое мультимедийное табло для проведения соревнований. В общей сложности "Луми" укрепил свою материальную базу на 15 млн рублей.

Напомним, территория вблизи спортивного комплекса стала одним из лидеров народного голосования в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год. Следующим летом там планируется установить новые ворота, освещение, флагштоки, камеры видеонаблюдения, благоустроить парковку.

Добавим, что в настоящее время спортивный комплекс работает ежедневно с 6.45 до полуночи. Массовые катания в связи с эпидемиологической обстановкой отменены, однако на арене тренируются хоккеисты, фигуристы и конькобежцы.

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