Спорткомплексы ГТО появились на улицах 13 городов и поселков Карелии

На площадках в том числе проводят занятия для школьников, воспитанников детских садов и спортивных школ, сообщили в Минспорта Карелии.

За последнее время в рамках нацпроекта «Демография» в 13 городах и поселках Карелии установили уличные спортивные комплексы ГТО. На этих площадках могут заниматься все желающие.



Так, универсальные спорткомплексы появились в Калевале, Золотце, Рабочеостровске, Кондопоге, Медвежьегорске, Пиндушах, Олонце, Питкяранте, Шелтозеро, Деревянном, Сортавале, Суоярви, Ругозеро и Пяозерском.



На площадках ВФСК «Готов к труду и обороне» проводятся занятия для школьников, воспитанников детских садов и спортивных школ.



В целом к движению ГТО в Карелии присоедилинись почти 29 тысяч человек.