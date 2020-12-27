Спортшкола Петрозаводска закупила новые тренажеры и экипировку для воспитанников

База спортивной школы № 3 пополнилась новым оборудованием и снаряжением, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Спортивная школа олимпийского резерва № 3 закупила тренажеры в зал, инвентарь, а также экипировку для спортсменов - плавательные костюмы, форму для легкоатлетов и различные аксессуары для тренировок, рассказали в администрации Петрозаводска.

Сообщается, что товар приобретен на средства субсидии, выделенной в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" (нацпроект "Демография").

По информации мэрии, ранее, благодаря нацпроекту, школа получила ядра для толкания, сигнальный пистолет, молот для метания, разные виды грифов и другой инвентарь для организации тренировок и соревнований.

Ранее сообщалось, что футболисты спортшколы Петрозаводска получили новую форму.