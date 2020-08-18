Спортшкола Петрозаводска закупила оборудование на 800 тысяч рублей

Петрозаводская спортшкола №4 приобрела для своих воспитанников новый инвентарь.

В школе появились баскетбольные и волейбольные мячи, набивные мячи, утяжелители, гантели, конусы, столы для настольного тенниса. В ближайшее время поступит спортивный инвентарь для отделения настольного тенниса.

Оборудование на сумму более 800 тысяч рублей спортшкола закупила в рамках нацпроекта "Демография", сообщили в Минспорта республики.

Ранее сообщалось, что в спортшколе Петрозаводска обновили зал борьбы.