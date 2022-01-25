Спортшкола подготовила лыжные трассы возле нескольких образовательных учреждений Петрозаводска

В рамках договора о сетевом сотрудничестве спортивная школа № 2 подготовила лыжные трассы возле нескольких общеобразовательных учреждений Петрозаводска.

Условия для уроков физкультуры и тренировок воспитанников СШ-2 создали в Сулажгоре, в Соломенном, в районе Сулажгорского Кирпичного Завода и на Древлянке. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Лыжню нарезали возле основной школы № 32, средних школ №№ 12, 43, 55 и 7. На базах этих учреждений также работают тренеры СШ-2. Трассы подготовили при помощи снегохода с бороной и резаком.

Ранее сообщалось, как в Карелии росгвардейцы оборудовали лыжную трассу кадетам.