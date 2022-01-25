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Спортшкола подготовила лыжные трассы возле нескольких образовательных учреждений Петрозаводска

Новости. Общество
18:40, 26 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В рамках договора о сетевом сотрудничестве спортивная школа № 2 подготовила лыжные трассы возле нескольких общеобразовательных учреждений Петрозаводска.

Условия для уроков физкультуры и тренировок воспитанников СШ-2 создали в Сулажгоре, в Соломенном, в районе Сулажгорского Кирпичного Завода и на Древлянке. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Лыжню нарезали возле основной школы № 32, средних школ №№ 12, 43, 55 и 7. На базах этих учреждений также работают тренеры СШ-2. Трассы подготовили при помощи снегохода с бороной и резаком.

Ранее сообщалось, как в Карелии росгвардейцы оборудовали лыжную трассу кадетам.

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