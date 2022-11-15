Спортсмен из Карелии победил на Кубке России по лыжному двоеборью

На первом этапе Кубка России двоеборец Виталий Иванов завоевал золото.
Как рассказали в Минспорта Карелии, в Пермском крае стартовал 1-й этап Кубка России по лыжному двоеборью.
И победу среди мужчин одержал карельский спортсмен Виталий Иванов. На дистанции К95/5 км он показал лучшее время.
На предстоящих впереди двух этапах в министерстве пожелали удачи всем выступающим на кубке карельским спортсменам.
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