Спортсмен из Карелии победил на Кубке России по лыжному двоеборью

На первом этапе Кубка России двоеборец Виталий Иванов завоевал золото.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в Пермском крае стартовал 1-й этап Кубка России по лыжному двоеборью.

И победу среди мужчин одержал карельский спортсмен Виталий Иванов. На дистанции К95/5 км он показал лучшее время.

На предстоящих впереди двух этапах в министерстве пожелали удачи всем выступающим на кубке карельским спортсменам.