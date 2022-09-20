Спортсмен из Карелии стал чемпионом России по лыжному двоеборью

Виталий Иванов завоевал золото на Чемпионпте России по лыжному двоеборью в Сочи.

В минувшую субботу, 1 октября, в Сочи на олимпийском комплексе «Русские горки» состоялся Чемпионат России по лыжному двоеборью. На трамплине К95/10 км карельский спортсмен, мастер спорта России Виталий Иванов завоевал золото. Его результат — 25:11.5, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.