Спортсмен из Карелии стал чемпионом России по лыжному двоеборью

Виталий Иванов завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лыжному двоеборью в Сочи, сообщили в Минспорта Карелии.

В минувший понедельник, 5 октября, состоялся заключительный день Чемпионата России по лыжному двоеборью, который проходил на Олимпийском трамплинном комплексе "Русские горки" в Сочи. Спортсмены соревновались на трамплине К-125 и в гонке на лыжероллерах 10 км.

Карельский спортсмен Виталий Иванов в упорной занял первую ступеньку пьедестала. Виталий выступал стабильно и финишировал с результатом 25:58.7.

На втором месте многократный чемпион России Эрнест Яхин (Башкортостан), бронза у Самира Мастиева (Свердловская область).

Ранее боксеры из Карелии завоевали четыре "золота" на чемпионате Северо-Запада.