Спортсмен из Карелии стал чемпионом Северо-Запада в толкании ядра

Владимир Журавлев из Карелии завоевал золото чемпионата СЗФО в толкании ядра.

В Ярославле проходят чемпионат и первенство Северо-Запада по легкой атлетике.



В составе сборной республики на соревнования приехали 42 спортсмена - воспитанники СШОР №3 Петрозаводска и пряжинской ДЮСШ.



Их соперники представляют не только северо-запад, но и Ярославль, Кострому и Иваново.



В первый день соревнований Владимир Журавлев из Петрозаводска завоевал золото чемпионата в толкании ядра с результатом 17 метров 66 сантиметров.



На вторую ступень пьедестала в толкании ядра поднялся еще один петрозаводский легкоатлет Владимир Босоногов. Его результат - 16 метров 80 сантиметров.



Спортсмены тренируются у Владимира Титова.



Кроме того, две серебряные медали чемпионата СЗФО в беге на 60 метров в копилку республики принесли Зоя Киселева и Валентин Гришин, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.