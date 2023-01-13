Спортсмен из Карелии стал чемпионом Северо-Запада в толкании ядра

Владимир Журавлев из Карелии завоевал золото чемпионата СЗФО в толкании ядра.
В Ярославле проходят чемпионат и первенство Северо-Запада по легкой атлетике.
В составе сборной республики на соревнования приехали 42 спортсмена - воспитанники СШОР №3 Петрозаводска и пряжинской ДЮСШ.
Их соперники представляют не только северо-запад, но и Ярославль, Кострому и Иваново.
В первый день соревнований Владимир Журавлев из Петрозаводска завоевал золото чемпионата в толкании ядра с результатом 17 метров 66 сантиметров.
На вторую ступень пьедестала в толкании ядра поднялся еще один петрозаводский легкоатлет Владимир Босоногов. Его результат - 16 метров 80 сантиметров.
Спортсмены тренируются у Владимира Титова.
Кроме того, две серебряные медали чемпионата СЗФО в беге на 60 метров в копилку республики принесли Зоя Киселева и Валентин Гришин, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
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