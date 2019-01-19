Спортсмен из Карелии стал победителем знаменитых гонок на собачьих упряжках "Большая Одиссея"

Россиянин Александр Столяров из Карелии стал победителем четвертого этапа самых сложных в мире в мире гонок на собачьих упряжках "Большая Одиссея", который проходит во французском Межеве.

Гонки "Большая Одиссея" организуются во Французских и Швейцарских Альпах ежегодно, в них участвуют лучшие машеры (погонщики) в мире, мужчины и женщины. Они проходят более 900 км, разбитых на семь этапов. Традиционно упряжка включает 14 собак, способных бежать на длинные и средние дистанции, сообщает "Интерфакс".

В межевском этапе участвовали пять французских гонщиков, один швейцарский и один российский. Им нужно было добраться из центра Межева до высоты 2 тыс. метров, где прошла церемония награждения.

Межев – один из популярных у французских и зарубежных лыжников горнолыжных курортов во французских Альпах. Он приобрел известность благодаря семье банкиров Ротшильдов, которая в 20-е годы XX века начала развивать в средневековой альпийской деревушке инфраструктуру для горного туризма.