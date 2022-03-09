Спортсмен из Карелии стал сильнейшим боксером Северо-запада России

Сегежский боксер Кристиан Чечуков победил соперников на пути к золотой медали первенства СЗФО.

Как рассказали в Минспорта Карелии, Первенство Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юниоров прошло в начале марта в городе Волхов Ленинградской области.

Воспитанник сегежской школы бокса, кандидат в мастера спорта России Кристиан Чечуков завоевал золотую медаль. Кроме того, по итогам соревнований Кристиан был признан «Лучшим боксёром первенства СЗФО среди юниоров 2022 года».

Тренируют спортсмена Сергей Лазарев и Милана Колдан.

Карельский боксер, таким образом, завоевал путёвку на Первенство России среди юниоров и стал уже трёхкратным победителем первенства СЗФО (2019, 2021 и 2022 годов).

Ранее пловец из Карелии стал сильнейшим на чемпионате СЗФО.