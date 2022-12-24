Спортсмен из Карелии второй раз в этом году победил на Кубке России по лыжному двоеборью

На четвертом этапе Кубка страны в Нижнем Тагиле победил спортсмен из Карелии Виталий Иванов.

24-25 декабря в Нижнем Тагиле состоялся четвертый этап Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин.



Лучший в соревнованиях у мужчин - карельский спортсмен Виталий Иванов, сообщили в Минобразования и спорта республики.



Он стал первым в прыжках и финишировал с результатом 26:52:8. Напомним, в начале декабря в Пермском крае прошел первый этап Кубка страны.

Победу среди мужчин одержал Виталий Иванов. На дистанции К95/5 км он показал лучшее время.