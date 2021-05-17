Спортсмен из Карелии за сутки пробежал 203 км на стадионе в Москве

Атлет из Петрозаводска Алексей Самуков принял участие в открытом городском легкоатлетическом празднике «Сутки бегом».

В минувшие выходные на стадионе «Искра» в Москве прошел XXX открытый городской легкоатлетический праздник «Сутки бегом» — Чемпионат Москвы по бегу 24 часа, Чемпионат России по бегу на 24 часа. Забег проходил по 400-метровому кругу, сообщается в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

Карелию на соревнования представлял петрозаводский атлет Алексей Самуков. Он вместе со спортсменами стартовал 15 мая в 12.00, а финишировал уже на следующий день. Алексею удалось пробежать за 24 часа 203 км 40 м.

Как отметили в министерстве образования и спорта, это один из лучших результатов, который показывали карельские спортсмены на подобных стартах за последние десять лет. До рекорда Карелии Алексею не хватило 17 километров 420 метров. Рекорд был установлен в сентябре 2005 года спортсменом из Петрозаводска Игорем Жулинским на Чемпионате России по суточному бегу.

Ранее сообщалось, карельская «Рысь» отправится на Чемпионат мира по тайскому боксу.