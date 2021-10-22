Спортсмен из Карелии завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью

Артем Богданов занял третье место на Всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью.

Как рассказали в Министерстве образования и спорта Республики Карелия, Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Летние Кавголовские игры» состоялись в Токсово Ленинградской области с 14 по 17 октября. Представители сборной Карелии соревновались в трех возрастных группах.

Сортавальский спортсмен, воспитанник Сортавальской Спортивной школы олимпийского резерва Атрем Богданов завоевал бронзовую медаль.

В десятку сильнейших в своих возрастных группах вошли также Егор Зайцев, Семен Воронков и Варвара Малкова.

Ранее танцоры из Петрозаводска достойно дебютировали на Чемпионате мира в Нидерландах.