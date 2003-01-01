Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

Арман Багдасарян стал серебряным призером Кубка Мира по самбо 2025.

Арман Багдасарян, представитель «Школы Самбо Ильи Шегельмана» в Карелии и Центра спортивной подготовки, стал серебряным призером Кубка Мира по самбо 2025. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки.

Соревнования завершились накануне в Душанбе, столице Таджикистана. Арман Багдасарян завоевал второе место в весе до 79 кг. Тренером спортсмена является РоманиШегельман.

— Поздравляем Армана и тренера с заслуженным успехом! Карелия гордится вашими достижениями, — написали в паблике Центра.