Спортсмен из Карелии завоевал золото на турнире по тхэквондо в Италии

Владислав Ларин победил на первом этапе рейтингового турнира по тхэквондо мировой серии "Grand Prix", который проходит в Риме.

В первый день соревнований, 1 июня, в Риме состоялись поединки в весовых категориях у женщин до 67 кг, у мужчин — до 68 кг и свыше 80 кг.

Карельский спортсмен Владислав Ларин выступал в весовой категории свыше 80 кг среди мужчин. Провел 4 боя, выиграл спортсменов из Кореи, Испании, Бразилии, в финальном поединке вновь встретился с представителем Кореи и одержал победу со счетом 13:8, сообщили в федерации тхэквондо Карелии.