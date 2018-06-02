Спортсмен из Карелии завоевал золото на турнире по тхэквондо в Италии

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Владислав Ларин победил на первом этапе рейтингового турнира по тхэквондо мировой серии "Grand Prix", который проходит в Риме.
В первый день соревнований, 1 июня, в Риме состоялись поединки в весовых категориях у женщин до 67 кг, у мужчин — до 68 кг и свыше 80 кг.
Карельский спортсмен Владислав Ларин выступал в весовой категории свыше 80 кг среди мужчин. Провел 4 боя, выиграл спортсменов из Кореи, Испании, Бразилии, в финальном поединке вновь встретился с представителем Кореи и одержал победу со счетом 13:8, сообщили в федерации тхэквондо Карелии.
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