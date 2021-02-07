Спортсмен из Петрозаводска собирается пробежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера и собирает команду

Петрозаводский спортсмен Влад Арбатов предлагает всем желающим 23 февраля пробежать ультрамарафон в 70 км. до острова Кижи по льду Онего.

Ультрамарафонцы стартуют от набережной Петрозаводска. Протяженность дистанции будет зависеть от ледовой обстановки и составит около 70 км.



"А не пора ли воплотить в жизнь ещё одну сумасшедшую авантюру?, - написал Влад Арбатов на своей странице в соцсети. - Идея вынашивалась несколько лет. И до сих пор не отпускает. Давно хотел побывать на острове Кижи но, то времени нет, то другие отговорки и причины. Просто хватит искать оправдания! Надо это сделать!".

Вот как описывает спортсмен свою идею:

- Сам забег планируется осуществить по льду Онежского озера! Точное расстояние до сих пор неизвестно. Примерно 70км +/-. Будет зависеть от ледовой обстановки. Возможно, придётся попетлять.

Старт назначен на 23 февраля от набережной Петрозаводска.

С какими трудностями предстоит столкнуться:

Возможности сойти с дистанции не будет из-за больших расстояний. Там просто негде и некуда сходить. Либо поворачивать обратно, либо двигаться вперед.

Погода на Онежском озере очень переменчива и в любой момент может налететь сильный ветер и видимость станет нулевой. Темнеет рано! Видимых ориентиров нет! Трещины и промоины, которых может быть не видно из-за снега. Если туда провалиться, шанс на выживание начинает резко стремиться к нулю! Помощи ждать неоткуда.

Тут без преувеличения можно сказать, что это будет игра с судьбой! И это будет непросто!

Спортсмен надеется собрать полную команду из 6-ти человек, готовых «присоединиться к этой авантюре и оставить свой след в истории».

Планируется, что из Кижей участников ультрамарафона будет забирать 6-местный Хивус. Есть 3 места в команде.

"Но, прежде чем согласиться, хорошенько подумайте и трезво оцените свои силы", - пишет спортсмен.

Напомним, что ранее Влад Арбатов стал участником 100-мильной гонки Valhalla Race в 2019 году. Почти 159 км он пробежал за 21 час и 53 минуты.