Спортсмен из Петрозаводска выиграл Кубок мира по боевому самбо

Артуш Асрян стал сильнейшим в весовой категории до 52 кг.

Воспитанник и тренер спортивной школы № 5 Артуш Асрян выиграл Кубок мира по боевому самбо "Мемориал Харлампиева-2018", который проходил в Москве, 23-24 марта.

В весовой категории до 52 кг по боевому самбо Артуш завоевал золотую медаль. На втором месте в этой категории представитель Туркмении Батыр Дурдуев, на третьем – спортсмен из Армении Джон Балаян.

Артуш - двукратный чемпион России среди молодежи, многократный призер чемпионатов России, призер чемпионата Европы. Теперь к его многочисленным победам добавился еще и титул обладателя Кубка мира. Учителя Артуша Асряна - заслуженный тренер Карелии Роман Шегельман и заслуженный тренер России Илья Шегельман.

"Мемориал А.А. Харлампиева" занимает особое место в календаре международных соревнований по самбо, потому что это мероприятие связано с именем одного из основателей этого вида единоборств. Турнир был учрежден в год проведения Олимпийских игр в Москве, и впервые прошел 10-11 октября 1980 года.