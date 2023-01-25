Спортсмен из Петрозаводска вышел в финал первенства России по настольному теннису

Воспитанник спортшколы в Петрозаводске Яков Игнатьев завоевал путевку в финал первенства России по настольному теннису.

В Ухте завершилось первенство Северо-Запада по настольному теннису.



По итогам стартов Яков Игнатьев, воспитанник спортшколы №4 Петрозаводска, стал серебряным призером личного первенства до 20 лет и серебряным призером в мужской паре со спортсменом из Коми.



Отметим, что в личном первенстве участвовали 48 юношей из 7 регионов СЗФО и разыгрывались всего две путевки в финал первенства страны.



Карельского спортсмена тренируют Елену Кузнецова и Елена Бовыкина, рассказали в пресс-службе регионального Минобразования и спорта.