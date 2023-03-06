Спортсмен из Петрозаводска завоевал серебро на чемпионате страны по легкой атлетике

Воспитанник петрозаводской спортшколы поднялся на вторую ступень пьедестала на чемпионате России в беге на 200 метров.

В минувшие выходные воспитанник петрозаводской СШОР № 3 завоевал серебряную медаль чемпионата России в беге на 200 метров. В полуфинале Андрей Лукин смог показать лучший результат турнира — 21,01 секунды. В финале спортсмен уступил сопернику две десятых секунды.





«Своим результатом я, в принципе, доволен. В финале сказалось отсутствие стартов. Зимой я мало выступал, готовлюсь к летнему сезону на открытом воздухе. Будем надеяться, все еще впереди», — цитирует спортсмена пресс-служба мэрии Петрозаводска.





Андрей Лукин является мастером спорта международного класса и двукратным чемпионом страны в беге на короткие дистанции. Он входит в сборную России по легкой атлетике.