Спортсмен из Сортавалы Артем Козловский стал чемпионом мира

В Красногорске прошел открытый чемпионат по спортивной борьбе «грэпплинг».

Сортавалец Артем Козловский стал чемпионом мира по борьбе грэпплинг ги, сообщили в официальном паблике Сортавальского района Карелии.





Как рассказали в источнике, 18 и 19 ноября в подмосковном Красногорске проходил открытый чемпионат мира по спортивной борьбе «грэпплинг» по версии World Grappling Federation.



В турнире приняли участие более 800 спортсменов из Алжира, Индии, Казахстана, Киргизии, Норвегии, Сербии, Турции, Узбекистана, а также из 35 регионов России.



Артем Козловский, воспитанник сортавальского спортивного клуба единоборств «Lionʼs Pride», который тренируется у Игоря Акимова, стал победителем соревнований в группе спортсменов до 18 лет и до 61 кг.