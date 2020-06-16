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Спортсменам в Карелии разрешили тренироваться для подготовки к крупным соревнованиям

Новости. Общество
07:15, 17 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Соответствующий приказ, разрешающий проведение тренировочных мероприятий членов сборных команд Карелии, выпустило региональное министерство спорта.

В Карелии продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, приказом министерства спорта от 15 июня 2020 года карельским спортсменам разрешили участвовать в тренировочных мероприятиях, проводимых по линии Центра спортивной подготовки сборных команд России или Всероссийских спортивных федераций.

Кроме того, разрешено проведение тренировочных мероприятий членов сборных команд Республики Карелия в составе до 10 человек для подготовки к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, сроки которых установлены единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году.

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