Спортсменам в Карелии разрешили тренироваться для подготовки к крупным соревнованиям

Соответствующий приказ, разрешающий проведение тренировочных мероприятий членов сборных команд Карелии, выпустило региональное министерство спорта.

В Карелии продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, приказом министерства спорта от 15 июня 2020 года карельским спортсменам разрешили участвовать в тренировочных мероприятиях, проводимых по линии Центра спортивной подготовки сборных команд России или Всероссийских спортивных федераций.



Кроме того, разрешено проведение тренировочных мероприятий членов сборных команд Республики Карелия в составе до 10 человек для подготовки к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, сроки которых установлены единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году.