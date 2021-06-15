Спортсменка из Карелии одержала победу на чемпионате Европы

Анастасия Максимова завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы в составе сборной России по художественной гимнастике, рассказали в Минспорта Карелии.

Сборная России победила в групповом многоборье на чемпионате Европы, который проходил в Варне, Болгария.

В составе команды выступала воспитанница карельской гимнастики, Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова. Наши спортсменки стали первыми и в командном зачете.





В первый день соревнований россиянки набрали 90,250 балла. На следующий день сборная России завоевала серебряные медали в групповом упражнении с пятью мячами, получив за свое выступление оценку в 47,275 балла.

Ранее Анастасия также в составе сборной России взяла «золото» на проходившем в конце мая в Италии этапе Кубка мира по художественной гимнастике.