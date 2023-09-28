Спортсменка из Карелии под проливным дождем заняла 8 место на полумарафоне

Ольга Ерохина вошла в десятку сильнейших на чемпионате России по полумарафону.

В Москве прошел чемпионат России по полумарафону.

Погода была непростой для соревнований — шел проливной дождь и задувал сильный ветер.

Несмотря на тяжелые условия, карельская спортсменка Ольга Ерохина показала отличный результат, заняв 8 место. Она преодолела 21,1 километр за 1.22.42.

Ольга выполнила норматив на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике».