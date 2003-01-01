«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

Участница турнира, завоевавшая серебро в суточном забеге в Череповце, стала невестой.

Петрозаводчанка Алёна Антипина, завоевавшая серебряную медаль в забеге на 24 часа в Череповце, получила предложение руки и сердца прямо во время церемонии награждения, сообщили «Столице на Онего» организаторы турнира.

Избранник девушки, подгадав наиболее удачный момент, встал на одно колено и предложил ей выйти за него замуж.

— Молодой человек помогал ей на дистанции, кормил, поил, поддерживал. Девушка заняла второе место. На награждении он сделал ей предложение. Было очень нежно и трепетно. Мы все поддержали их, — рассказали нам свидетели события.

По словам самой Алёны, эмоции, которые она испытала в тот момент — «ни с чем не сравнимое чувство».

— После того, как закончился суточный бег, который был маленькой жизнью, мне удалось взобраться на пьедестал, это было для меня победой и удивлением. Но потом случилось нечто совершенно неожиданное: рядом оказался он — самый близкий друг, поддержка и вдохновитель всех моих начинаний. Я услышала заветные слова и увидела кольцо, мое сердце замерло на мгновение. Внутри все перевернулось и вспыхнуло радостью и теплом. Я была счастлива осознавать, что этот день стал днём двойной победы — спортивной и личной. Тогда я и поняла: жизнь действительно полна сюрпризов, и самые лучшие приходят тогда, когда мы меньше всего их ожидаем, — поделилась девушка со «Столицей на Онего».

От лица всей редакции желаем влюблённым счастья и долгих лет совместной жизни.

Напомним, ранее сборная Карелии заняла первое место на Кубке России по «суточному бегу», проходившему в Вологодской области.