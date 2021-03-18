Пенсионерка из Карелии привезла несколько медалей с чемпионата России по легкой атлетике

Петрозаводская легкоатлетка Лариса Селиванова отличилась в нескольких дисциплинах на чемпионате России в Челябинске.

Любительница бега из Петрозаводска Лариса Селиванова привезла медали XXX Чемпионата России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов, которые прошли в Челябинске, сообщает "Петрозаводск спортивный".





Соревнования в Челябинске посвящались 85-летию гордости легкоатлетического спорта Южного Урала, призеру Олимпийских Игр, многократной чемпионке и рекордсменке СССР по прыжкам в высоту Таисии Ченчик. Высокий статус Чемпионата собрал в Челябинске более 240 спортсменов из 86 городов страны.

Лариса Селиванова заняла 1-е место в толкания ядра, 3-е в беге на 200 и 400 метров и победила в эстафете 55+.