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Пенсионерка из Карелии привезла несколько медалей с чемпионата России по легкой атлетике

Новости. Спорт
16:49, 19 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Петрозаводск спортивный"
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Петрозаводская легкоатлетка Лариса Селиванова отличилась в нескольких дисциплинах на чемпионате России в Челябинске.

Любительница бега из Петрозаводска Лариса Селиванова привезла медали XXX Чемпионата России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов, которые прошли в Челябинске, сообщает "Петрозаводск спортивный".

Соревнования в Челябинске посвящались 85-летию гордости легкоатлетического спорта Южного Урала, призеру Олимпийских Игр, многократной чемпионке и рекордсменке СССР по прыжкам в высоту Таисии Ченчик. Высокий статус Чемпионата собрал в Челябинске более 240 спортсменов из 86 городов страны.

Лариса Селиванова заняла 1-е место в толкания ядра, 3-е в беге на 200 и 400 метров и победила в эстафете 55+.

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Комментарии

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кир
2021-03-19 17:15:00
А давидка даже на лыжах не может дойти до Кижей.
Гость
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