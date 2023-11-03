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Спортсменка из Карелии стала двукратной чемпионкой мира по всестилевому карате

Новости. Спорт
09:00, 07 Ноября 2023
фото: © Минобразования и спорта Карелии

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В эти дни в Орле проходит чемпионат мира по всестилевому карате.

За титул сильнейшего боролись более 400 спортсменов из 26 стран, среди которых Австрия, Германия, Израиль, Греция, Индия, Камерун, Бенин, Конго, Кот-д-Ивуар, Куба и другие.

В категории «сз ката-соло» карельская спортсменка Людмила Мартынович заняла первое место. После этого результата она стала двукратной чемпионкой мира. 

Ее тренирует Феликс Мальцев. Еще одна карельская каратистка, воспитанница Сергея Дубина Виктория Вовк завоевала серебро.

Об этом рассказали в Минобразования и спорта республики. 

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