Спортсменка из Карелии вошла в топ-5 сильнейших марафонцев на Чемпионате России по марафону

Воспитанница спортивной школы №3 Петрозаводска Елизавета Ерохина стала четвертой на Чемпионате России по марафону, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Сегодня, 2 апреля, на трассе «Сочи Автодром» проходил Чемпионат России по марафону. В стартах приняли участие сильнейшие спортсменки со всей страны.
Карельская легкоатлетка, воспитанница спортшколы №3 Петрозаводска, мастер спорта России Елизавета Ерохина заняла четвертое место с результатом 2:36.51.
Ранее сообщалось, спортсменка из Карелии завоевала серебро на Чемпионате России по ездовому спорту.
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