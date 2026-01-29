Спортсменка из Карелии выиграла золото на соревнованиях по конькобежному спорту

Карельская конькобежка Анфиса Васькова завоевала золотую медаль на соревнованиях Северо-Западного федерального округа среди девушек 16–17 лет в Коломне.
Анфиса Васькова стала лучше среди девушек 16-17 лет, сообщает Правительство Карелии.
Этот турнир является отборочным этапом для участия в XIII зимней Спартакиаде учащихся (юношеской) России 2026 года.
Благодаря победе Анфиса Васькова получила право представлять Карелию в финале Спартакиады, который состоится в Челябинске.
В соревнованиях участвовали почти 200 спортсменов из семи регионов страны.
Ранее биатлонисты Карелии заняли третье место на Спартакиаде учащихся Северо-Запада.