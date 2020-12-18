Спортсменка из Карелии взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу

Анастасия Запольская завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" в Москве.

Карельская спортменка достойно выступила на турнире памяти Заслуженного мастера спорта СССР Королева Н.Ф. и памяти бойцов спецназа в Москве.

В финале, в равном поединке карельская спортсменка уступила именитой сопернице - Заслуженному мастеру спорта России Елене Савельевой, представляющей Московскую область. Анастасия подтвердила высокий уровень мастерства, показав динамичный, грамотный, техничный бокс на протяжении всего турнира, сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях.