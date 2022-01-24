Спортсменка из Карелии завоевала «бронзу» на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию

Александра Русакова заняла третье место на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию среди юниоров в Болгарии.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, сильнейшие ориентировщики сейчас собрались в болгарском Чепеларе для участия в Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах среди спортсменов до 23 лет. Соревнование является первым этапом Кубка мира SkiO 2022 года.

В понедельник, 24 января, на дистанции мидл карельская спортсменка Александра Русакова финишировала третьей среди юниоров и двенадцатой в общем зачете, став бронзовым призёром Чемпионата Европы U23.

Соревнования будут проходить в Болгарии до 27 января.

Ранее сообщалось, карельская лыжница Ольга Жолудева вошла в состав сборной команды России для участия в Первенстве мира среди юниоров.