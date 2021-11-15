Спортсменка из Карелии завоевала бронзу на Чемпионате России по боксу

Анастасия Запольская стала призером Чемпионата России по боксу.

Сегодня, 2 декабря, в Челябинске состоялись полуфинальные бои Чемпионата России по боксу среди женщин. Карелию на соревновании представлял Анастасия Запольская. Она выступала в весовой категории до 52 кг, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В полуфинале Анастасия Запольская провела достойный поединок против трёхкратной чемпионки России, чемпионки Европы, участницы Олимпийских игр в Токио Светланы Солуяновой. По итогам поединка нкарельская спортсменка, мастер спорта России уступила Светлане, завоевав бронзу.

Ранее сообщалось, спортсменка из Карелии признана лучшим вратарем на Чемпионате мира по футболу.