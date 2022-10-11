Спортсменка из Карелии завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Анжелика Васильева стала третьей на «Шиповке юных».

В воскресенье, 16 октября, в финале Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Адлере карельская спортсменка Анжелика Васильева завоевала бронзу в прыжках в высоту. Она выступала в возрастной категории до 16 лет и показала результат — 173 см, рассказали в Минобразования и спорта республики.

Анжелика занимается в Спортивной школе олимпийского резерва № 3 Петрозаводска у Ольги и Сергея Зноевых.

В понедельник, 17 октября, Анжелике предстоит метание снаряда и бег на 600 метров.

Ранее воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Руслана Донехно завоевала на «Шиповке юных» бронзовую медаль в прыжках в длину.