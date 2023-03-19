Спортсменка из Карелии завоевала две медали на Кубке России по лыжному двоеборью

На выходных, 18 и 19 марта, в Пермском крае прошли соревнования Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин.

Карельская спортсменка завоевала две медали на Кубке России по лыжному двоеборью, сообщили в региональном Минобразования и спорта.



18-19 марта в городе Чайковский Пермского края на трамплинном комплексе «Снежинка» состоялись соревнования седьмого и восьмого этапов Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин.



В рамках седьмого этапа карельская спортсменка Ольга Аристова финишировала на третьей позиции после прыжковой и гоночной частей, завоевав бронзовую награду.



На восьмом этапе Кубка России Ольга Аристова стала серебряным призером соревнований. Спортсменку тренирует Александр Колчанов, сообщили в министерстве.