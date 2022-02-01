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Спортсменка из Карелии завоевала серебро на Кубке России по спортивному ориентированию

Новости. Спорт
18:00, 01 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Александра Русакова достойно выступила на Кубке России по спортивному ориентированию в Череповце.

В Вологодской области завершились Всероссийские соревнования и Кубок России по спортивному ориентированию. В заключительный день соревнований Александра Русакова финишировала второй в трудной полуторачасовой гонке лонг и стала серебряным призёром Кубка России. Скоро наша ориентировщица примет участие в Чемпионате мира среди студентов в Чехии, рассказали в региональном Минобразования и спорта.

На стартах в Череповце показали свое мастерство и другие спортсмены из Карелии. Так, Валерия Мокринская стала лучшей среди девочек до 14 лет на дистанциях лыжная гонка-классика, спринт и лонг. Сергей Зубов вошёл в пятерку сильнейших на дистанциях спринт и лонг в категории до 17 лет. Спортсмен отлично пробежал отборочные старты на Первенство Европы, которое пройдёт в Финляндии.

Ранее Александра Русакова заняла третье место на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию среди юниоров в Болгарии.

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